Иосиф Пригожин показал самого скромного бизнесмена в мире

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Супруг Валерии Иосиф Пригожин впечатлил поклонников новым снимком с человеком, которого назвал самым скромным бизнесменом в мире, как сообщает VladTime. Фанаты не совсем разделили благодушное отношение продюсера к данной персоне.

Это был известный российский олигарх Роман Абрамович, общий капитал которого, по данным Forbes, превышает 11 миллиардов долларов. Пригожин показал фото с ним в московском театре, подчеркнув, что эту личность точно не надо представлять. Фанаты отметили, что снимок их удивил, хотя не столько присутствием там Абрамовича, а больше тем, как тепло супруг Валерии о нём писал.

По мнению поклонников, самым скромным олигарха точно назвать нельзя, поскольку он открыто показывает свои дорогие приобретения, вроде яхты и футбольного клуба. Правда, в скандалы бизнесмен попадает редко, но фанаты Пригожина сомневаются в его «святости». Некоторые, впрочем, не увидели в публикации ничего плохого, считая, что супруг Валерии уважает Абрамовича за его лидерские качества.