Загитова получила в подарок щенка редкой породы за победу на Олимпиаде

Сегодня, 14:17

Торжественное вручение произошло в отеле в Москве. Необычный презент подарил девушке председатель Общества охраны собак особенной породы Такаси Эндо.

Алина Загитова получила в подарок щенка редкой породы акита ину за победу на Олимпиаде. Необычного питомца фигуристке подарил глава общества охраны собак этой породы. Официально и торжественно вручили щенка Загитовой сегодня в одном из отелей столицы. Девушка поблагодарила за такой подарок, поскольку всегда мечтала о собаке.

После поездки в Японию, Алина очень заинтересовалась породами собак, которые живут в их регионе. Множество и разнообразие питомцев привлекло и озадачило фигуристку. Как назовет Алина Загитова щенка акита ину пока неизвестно, а вот поклонники предложили назвать собачку «Викторией» или «Победой».