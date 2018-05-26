Близкая подруга Меган Маркл раскрыла несколько секретов приёма на королевской свадьбе

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До сих пор многие детали королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл стараются держать в секрете. Но держать язык за зубами получается не у всех гостей торжества: близкая подруга невесты тоже раскрыла несколько тайн.

Девушка по имени Янина Гаванкар, которую СМИ называют актрисой, была одной из почётных гостей церемонии. Янина, кроме того, является близкой подругой Меган Маркл, поэтому пропустить свадьбу не могла. По словам девушки, ей приглянулась сервировка во время приёма. Столы с яствами были названы согласно тому, как называют тот или иной продукт в США и Великобритании. Такое слияние культур тронуло многих гостей события.

Также Янина Гаванкар рассказала о забавном случае во время обмена обетами. Часовня, в которой происходило таинство, была очень маленькой и находиться там могли только специально приглашённые гости. Однако событие транслировалось на весь мир и на улице находились сотни человек. Когда принц Гарри и Меган Маркл обменивались обетами, толпа им вторила, что вызывало заразный смех у гостей. Они с трудом его сдерживали, хотя сообщается, что даже королева пару раз улыбнулась.