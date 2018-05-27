Сергей Лазарев рассказал о своей реакции на плачущих в самолете детей

Сегодня, 05:30

Ведущий фестиваля «Песня года» признался, как именно относится к плачущим и орущим в общественном транспорте малышам. По его словам, есть две позиции, с которых можно отнестись к этой ситуации.

Сергей Лазарев рассказал поклонникам о своей реакции на плачущих в самолете детей.

«Когда я пару раз полетал с сыном, то понял, что это такое. Теперь плачущий младенец рядом не вызовет у меня даже вздоха недовольства. Я наоборот подумаю, что там случилось – может голодный, может подгузник надо поменять? Я уже готов советами помогать всем папам и мамам», - сообщил певец.

Сергей Лазарев неоднократно выражал солидарность с родителями детей из талант-шоу, в которых ему приходилось быть судьей и говорить «нет» голубоглазым детям.

«Я осознаю, что передо мной чей-то ребенок. Также я прекрасно понимаю родителей, которые после того, как их чадо отсеяли с конкурса, с пеной у рта доказывают, что их сын самый лучший. На самом деле, это важно и правильно», - рассказал артист.

Также молодой папа трехлетнего мальчика показал фотографию в одинаковых костюмах себя и своего наследника, разницей в 32 года.