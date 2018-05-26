Легенды хоккея дали мастер-класс детям Марии Кожевниковой

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Несмотря на небольшой возраст, двое старших детей Марии Кожевниковой увлечены спортивными занятиями. В социальной сети актриса рассказала о том, что у них состоялась тренировка со звёздами советского хоккея.

«У нас сегодня мастер-класс с Великими!» - написала в своей публикации в Instagram Мария. Она перечислила легенд советского хоккея, которые проводили занятия. Ими оказались Фетисов, Касатонов и отец Марии Александр Кожевников. Девушка отмечает, что дети были счастливы получить такую возможность, как и их мама. На опубликованных Марией снимках сыновья запечатлены вместе с хоккеистами, а также с матерью на льду.

Поклонники Кожевниковой отмечают, что развитие любви к спорту с малых лет является хорошим примером того, как стоит воспитывать людей. По их мнению, Мария рада больше детей, так как понимает, насколько легендарными являются хоккеисты, дававшие мастер-класс. Они стали спрашивать о том, понравилось ли детям заниматься в компании известных спортсменов.