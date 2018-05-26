Сегодня, 13:35

Клара Лучко была одной из востребованных артисток до последних дней, а ее внешности завидовали молодые коллеги. Для сохранения кожи тела и лица в идеальном состоянии нужно один единственный ингредиент, которые есть в каждом холодильнике.

Александр Васильев раскрыл секрет «ванны молодости» от советской актрисы Клары Лучко. Дизайнер рассказал, что именитая артистка всегда использовала один особенный компонент для приема ванны молодости. Его нужно использовать вместе с пешими прогулками, спортом и правильным питанием.

А вот подогретое молоко нужно набрать в ванную и искупаться до ощущения расслабленности. Этот секрет стал коронным в жизни Клары Лучко. Александр Васильев раскрыл секрет «ванны молодости» посетителям музея костюмов историка моды. Уникальное красное платье советской актрисы Клары Лучко, которое когда-то произвело фурор во время ее приезда за границу, теперь подарило шанс девушкам узнать секрет именитой актрисы.