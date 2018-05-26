Гуф решил отменить концерт в Уфе по состоянию здоровья

Сегодня, 13:30

На фоне разборок с женой у Гуфа начались проблемы со здоровьем. Выступление скандального рэп-исполнителя должно было состояться 27 мая. Однако его перенесли на 19 июля. Как рассказали организаторы, хорошо, что представители артиста вообще решили предупредить о случившемся.

Один из самых скандальных представителей российской рэп-сцены Гуф решил отменить концерт в Уфе в «Максимилиансе». Выступление должно было состояться 27 мая, однако проходить оно буде 19 июля. Организаторы отмечают, что все купленные билеты будут действительны.

Необходимо отметить, что концерт перенесли по состоянию здоровья Гуфа. Примечательно, что о такой новости было сообщено всего за день, то есть сегодня, 26 мая.

Организаторы отмечают, хорошо, что представители исполнителя вообще позвонили и соизволили предупредить.

Ранее сообщалось, что Гуф и его бывшая жена Айза устроили разборки в Instagram из-за ребёнка прямо под откровенной фотографией женщины.