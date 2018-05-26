«Когда есть дела поважнее»: На концерте «Би-2» девушка «украла» внимание фанатов своим поведением

Сегодня, 13:07

Один из концертов рок-группы «Би-2» прошёл под сопровождением смеха фанатов, пришёдших увидеть любимую рок-группу. Причиной стала девушка, которая не могла определиться, что ей важнее – любимый вокалист или гаджет.

Посмеяться с курьёзного случая решили и сами музыканты, опубликовав короткое видео на своей странице в соцсети и озаглавив его: «Когда есть дела поважнее». На видео солист «Би-2» исполняет хит группы, опустившись на колени на краю сцены. В какой-то момент Лёва Би-2 решает взять за руку одну из девушек, стоящих в первом ряду. Обычно, после такого события на концерте девушки несколько дней отказываются принимать душ, но российские любительницы рока куда «суровее».

Блондинка, до которой дотянулся солист группы, не смогла оторваться от своего смартфона даже в тот момент, когда Лёва Би-2 пел исключительно для неё. Её всё тянуло к гаджету написать кому-то важное сообщение, чем девушка и «украла» внимание фанатов. В Сети зрительницу раскритиковали, поскольку такое поведение неприемлемо даже при обычном общении. А винить во всём решили воспитание и технические прогресс.