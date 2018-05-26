Джигурда посоветовал Сергею Шнурову развестись с женой «по-европейски»

Сегодня, 13:07

В эфире НСН Никита Джигурда прокомментировал расставание Сергея Шнурова с женой Матильдой и даже дал несколько личных советов.

Артист считает, что пара расстается «по-европейски» - без обвинений, ссор и взаимных скандалов, что, по его мнению, верно. Он также упомянул собственный опыт расставания с Мариной Анисиной. По его словам, злоумышленники воспользовались ситуацией для того, чтобы покрыть всё лживыми подробностями и грязью.

Джигурда также считает, что расставание такой пары может быть вызвано усталостью женщины от пребывания со столь яркой личностью как Шнуров. Никита признает, что развод – тяжелый период для обоих партнеров, но не считает, что этот процесс ставит точку в отношениях. По его мнению, пара вполне может восстановиться со временем, а душевные переживания помогут Сергею в создании своего нового творчества.

Напомним, Шнуров уже опубликовал недавно на своей странице в инстаграм новое стихотворение в своем авторском стиле, которое передает все его эмоции и чувства касательно расставания с женой.