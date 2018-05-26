Модель из Омска примет участие в конкурсе «Миссис Россия Мира 2018».

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23-летняя Мария Долгополова в свои годы уже является счастливой мамой и женой. Финал конкурса красоты состоится 2 июня в Краснодаре.

Омичка рассказала, что на «Mrs. Russia Earth» ей не удалось добиться первенства и занять призовое место, но там ее заметили организаторы конкурса «Миссис Россия Мира 2018». Красавица пригласили принять участие в конкурсе красоты и побороть за корону самой красивой женщины в России. Конкуренцию Марии составят 50 моделей со всей России.

Победительница «Миссис Россия Мира 2018» станет претенденткой на корону конкурса «Миссис Мира». Там самая красивая девушка России представит свою страну. Несмотря на свой молодой возраст, Мария Долгополова уже является счастливой женой и мамой. У нее немало званий в индустрии конкурсов красоты: Мисс Sensation Омск-2015, Mrs. Earth Russia Omsk 2018, Mrs.Glamour/Earth/Russia 2018.

Сейчас она работает заместителем директора ЧОП «Иртыш», хореографом, фитнесс-тренером, а также является руководителем танцевальной студии «Кот». Модель и бизнесвумен уверена, что любовь и поддержка ее семьи поможет ей победить в престижном конкурсе и дальше покорять вершины.