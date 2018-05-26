Ведущую «Орел и Решка» осудили за испорченную фигуру

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На днях Регина Тодоренко опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с вручения премии Moda Topical. Однако вместо похвалы и поддержки на нее посыпалась критика за лишний вес.

Известная певица и телеведущая явилась на награждение в классическом черном платье для получения своей заслуженной награды в номинации «самая стильная телеведущая». Решив поделиться своей радостью с аудиторией, Регина опубликовала фото с призом в руках. Но внимательные интернет-комментаторы сразу же заинтересовались не наградой в руках телеведущей, а тем фактом, что фигура Регины стала выглядеть куда хуже.

Сразу же начали возникать теории и домыслы. Кто-то считает, что во всем виноват неудачный фасон платья, ракурс или поза Тодоренко. Другие уже обсуждают, что певица может оказаться беременна. Сама Регина никаких комментариев по данному поводу не дала.

Напомним, что недавно на экраны вышла программа «Орел и Решка», посвященная Бурятии и Байкалу, где Регина Тодоренко стала одной из ведущих в паре с певцом Владом Топаловым.