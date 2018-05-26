В Сети названы лучшие пародии на "Цвет настроения синий"

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Песня Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» стала настоящим хитом весны 2018 года. Вышедший к композиции клип также не остался в стороне от внимания поклонников, из-за чего появилось множество пародий, а в Сети выбрали лучшие из них.

Так или иначе, но все представленные музыкальные видео имеют отношение к школе. Основной темой для пародий стал выпускной. Еще на момент выхода название «Цвет настроения синий» многие восприняли как обозначение алкогольного опьянения, а без чего, по мнению авторов, не обходится окончание школьных лет.

Пародия, ставшая первой в списке, исполнена на ломаном украинском, и рассказывает о последнем звонке. Авторам удачно удалось распределить слова между участниками видео. Задействованы все, от обычной школьницы, до классного руководителя.

Второе видео не касалось самого текста песни, авторы пародировали сам ролик. Главными участниками пародии, которая выглядит довольно своеобразно, стали школьные хулиганы.

«Цвет моей ленты синий» стал третьим в списке. Именно этот цвет связан с лентами выпускников, покидающих учёбу. Одной из отличительных черт данной пародии является использование эффектов, придающих голосу исполнителя сходство с Киркоровым.

В четвёртой видеозаписи основной акцент сделан не на окончание школы, а её участники являются самыми молодыми среди всех остальных. В ролике рассказывается о свободе и ограничивающих правилах.

Список закрывает пародия «Цвет нашей школы синий», где «вечно молодыми и пьяными» предстали не только ученики, но и все остальные.