«Слон в голове»: Сабина Пантус параноидально боится потолстеть

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Полиграфолог ток-шоу «На самом деле» откровенно рассказала фанатам о навязчивом страхе набрать лишние килограммы. Порой переживания звезды смахивают на абсурд.

Сабина Пантус стала всероссийской знаменитостью благодаря скандальной телепрограмме «На самом деле». 35-летний полиграфолог выводит на чистую воду гостей ток-шоу, параллельно проводя тренинги по детекции лжи. Судя по публикациям в Instagram, звезда параноидально боится потолстеть.

«Легла спать нормальной, а проснулась толстой. Слон в голове наводит временное помутнение, которое необходимо переждать, дабы никому не навредить», - признается Пантус.

Иногда переживания полиграфолога из-за набора лишних килограммов смахивают на абсурд, ведь весы и окружающие утверждают ее в обратном. Многие фанаты звезды «На самом деле» признались в наличии аналогичной навязчивой проблемы. Для них Сабина привела эффективные способы борьбы со стрессом.

С утра нужно взбадриваться зарядкой и освежающим душем. Далее заряд позитива можно извлечь из смешных видео. 10-15 минут просмотра забавных роликов заставят «слона в голове» замолчать, уверяет Пантус.