Ольга Ветер скрывает от сына, что его отец наркозависим

Сегодня, 06:30

Как нынешние, так и бывшие участники «Дом-2» продолжают «радовать» своих подписчиков не самыми лицеприятными историями из своей жизни. Не стала исключением и Ольга Ветер.

Согласно опубликованной ею информации, отец её маленького сына наркозависим. Она скрывает от него, как это, так и то, что тот решился излечиться от этой зависимости.

Ветер проинформировала, что Глеб Жемчугов всегда имел скрытный характер. Свою бывшую жену он не поставил в известность, что решил прибегнуть к длительному лечению.

Она высказала недовольство тем, что к этому решению он пришёл в тайне от неё. Теперь она не знает, как пояснить маленькому Михаилу, почему папа не приходит к нему так долго.

Ольга Ветер продолжает поддерживать дружеские отношения с бывшим мужем. Он всегда уделяет много внимания сыну, который, в свою очередь, также очень любит отца.

В то же время, Ольга сообщила, что очень рада за Жемчугова. С её слов, тому потребовалось немало сил, чтобы осознать, что он больной человек, и обратиться к медицинской помощи.