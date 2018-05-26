«Месяц без Баскова»: 34-летняя Виктория Лопырёва приняла образ сексуальной школьницы

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Свой сексуальный образ Виктория Лопырёва продемонстрировала подписчикам прямо с тренинга от НТВ. Увидев такую откровенную фотографию на странице у 34-летней телеведущей, они решили, что девушка скучает по своему любимому, так как уже около месяца не видела Николая Баскова.

Известная телеведущая посетила мастер-класс «Особенности организации работы прессы на крупных спортивных мероприятиях» от генерального директора «НТВ плюс» Михаила Демина. Девушка также прикрепила к своей публикации фотографию с тренинга. На ней 34-летняя Виктория Лопырёва сидит в изящной позе за партой и увлечённо слушает лектора.

Однако фотография сильно взбудоражила фантазию подписчиков звезды. Они заметили, что образ сексуальной школьницы очень даже к лицу их кумиру. Некоторые иронично заметили, что Виктория Лопырёва не видела своего любимого Николая Баскова уже месяц и уже успела сильно соскучиться. Фанаты также написали, что телеведущая очень хорошо выполняет свою работу, а потому она и сама может уже начинать проводить свои мастер-классы.