Самый убеждённый холостяк Британии Хью Грант женился

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Избранница актёра – Анна Эберштейн родила Гранту троих детей.

57-летний актёр Хью Грант впервые в жизни женился. Обладатель неофициального титула «Самый убеждённый холостяк Британии» узаконил отношения со шведским телевизионным продюсером Анной Эберштейн. У пары уже имеется трое детей, младшего из которых 39-летняя избранница Гранта родила лишь в марте этого года. Британская пресса пишет, что молодожёны не стали устраивать пышного торжества, а лишь ограничились скромным застольем в кругу близких родственников. Грант и Эберштейн появились накануне в отделе регистрации браков в лондонском районе Челси. Ранее у актёра уже были длительные отношения. С актрисой и моделью Элизабет Херли они прожили вместе 13 лет, однако так и не решились на брак. Во время романа с Эберштейн у самого убеждённого холостяка Британии были также отношения с китаянкой Тинглан Хон. Последняя даже родила ему двоих детей, причём примерно в то же время, что и Анна. Сам Грант неоднократно критиковал институт брака и заявлял, что не верит в моногамность людей.

Ранее мы писали, что Сергей Сафронов тайно женился на коллеге из «Битвы экстрасенсов».