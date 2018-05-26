Дмитрий Шепелев исполняет любые капризы и балует своего сына Платона

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Телеведущий недавно похвастался тем, что воспользовался связями и деньгами, чтобы провести мальчика за кулисы самого известного цирка в мире Cirque du Soleil. Буквально же вчера он подарил сынишке фирменную обувь от Gucci.

Дмитрий Шепелев вообще находится в положении отца-одиночки, но его звёздное имя и звездное имя матери маленького Платона Жанны Фриске не даёт мужчине испытывать трудности в воспитании. Шевелев благодаря этому исполняет любые капризы своего сына и балует его, а это может в будущем привести к серьёзным проблемам. Примеров такого воспитания звёздных детей множество.

Впрочем, недавно Дмитрий похвастался подписчикам в соцсетях, что он, используя свои связи, провёл Платона за кулисы самого известного в мире цирка Cirque du Soleil. Вчера же Шепелев решил исполнить давнюю мечту ребёнка и подарил ему фирменную обувь Gucci.

Кроме того, раньше телезвезда хвастался, что он старается прививать к сыну замашки гурмана. Отец водит Платона по дорогим ресторанам и готовит для него изысканную еду. Кроме того, они часто бывают на дорогих курортах.

Многие считают, что таким образом Шепелев старается компенсировать отсутствие мамы Жанны Фриске, которая скончалась.