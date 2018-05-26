Стаса Барецкого огорчила новость о разводе Сергея Шнурова

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Шоумен считает, что супруга Елена Мозговая «придержала» Шнурова от алкоголизма.

Новость о разводе лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Елены Мозговой огорчила известного шоумена Стаса Барецкого. Последние отметил, что оба они являются сложными людьми. Музыкант сравнил супругов с медведями, которые не ужились в одной берлоге. Барецкий также допустил, что поводом для развода могла стать измена одного Шнурова или Мозговой. В то же время он заметил, что оба они являются «умными людьми», которые к таким ситуациям относятся по-философски.

Барецкий считает, что большую роль в разрыве пары сыграли сильные характеры обоих. Сергей и Елена имеют свои принципы, которые, возможно, и стали причиной расставания, уверен шоумен. В целом Барецкий к известиям о разводе друга отнёсся негативно, вспоминая, что Мозговая в своё время «придержала» Шнурова от алкоголизма.

Ранее Сергей Шнуров в стихах выразил эмоции от развода с женой. В сети он опубликовал очередное произведение, которое посвятил последним событиям в своей личной жизни.