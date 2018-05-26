Лена Миро назвала главную причину экономического кризиса в России

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В Питере прошёл ПМЭФ-2018, на котором собрались главные специалисты по экономике в России. Лена Миро прокомментировала «важных» гостей экономического форума и раскрыла причину кризиса экономики в стране.

Как заметила блогер, вместо серьёзных людей, на экономическом форуме собрались стареющие звёзды российского шоу-бизнеса. Она отметила и Ксению Собчак вместе с разведённой Матильдой Шнуровой, и экс-солистку группы «Лицей» Изольду и других женщин, которые в своё время были популярны. Однако, как заметила Лена Миро, данные особы не имеют ни малейшего отношения к экономике, так как ничего в ней не понимают. А вместо этого на ПМЭФ-2018 решать важные экономические проблемы, вместо специалистов приехали постаревшие светские львицы, которые только и делают, что позируют на камеру и танцуют под песни известного певца Робби Уильямса, выступление которого вновь ударило по экономике страны.

Лена Миро вспомнила и про заявление политика Татьяны Голиковой, которая уведомила о том, что они решают вопрос о повышении пенсионного возраста, окончательно доводя народ такими изменениями.

В конце известный блогер заключила, что, пока в России вместо специалистов гостями экономического форума будут некомпетентные звёзды, то и страна, которая обладает колоссальным потенциалом стать самой влиятельной и богатой в мире, всё так же будет переживать многолетний экономический кризис.