Леонид Агутин трогательным стихом поздравил Анжелику Варум с Днём рождения

Сегодня, 10:16

Сегодня, 26 мая, певица и автор своих композиций Анжелика Варум принимает поздравления в честь своего 49-летия. Самые трогательные слова женщине подарил её супруг Леонид Агутин.

Агутин решил сделать подарок публичным и разместил его в социальной сети. В честь праздника своей любимой жены он сочинил стих, который растрогал почти всех его подписчиков. В стихотворении он описал Анжелику Варум, пробуждающуюся ото сна в свой День рождения, когда за ней наблюдает сам Агутин, разукрашивая скромное описание своими романтичными мыслями.

В конце певец добавил уже в прозе: «С Днём Рождения, моя Анжелика Варум! Моя Манюня! Моя любовь! Женщина моей жизни! Эта самая жизнь порой такая губительно-сложная, несправедливая и жестокая! Не представляю, как бы я справлялся с ней без твоей нежности, любви, правды и мудрости! Обожаю видеть твои глаза счастливо улыбающимися! Пусть так будет всегда!» Трогательное поздравление не оставило равнодушными фанатов, среди которых многие женщины тихо позавидовали счастью Варум.