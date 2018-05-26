Фанаты Бузовой раскритиковали мать Дмитрия Тарасова

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Спортсмен опубликовал в своём Instagram снимок с матерью, но некоторые недоброжелательные люди стали обзывать женщину по непонятным причинам. В комментариях звучали выражения: «не дай бог такую свекровь», «воспитала «хорошего» сына», «недальновидная мамка» и так далее.

Популярная телеведущая и с недавних пор певица Ольга Бузова рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым около двух лет назад. Многие фанаты женщины решили по какой-то причине, что инициатором развода была мать спортсмена Ольга Александровна.

Недавно Тарасов женился на молодой модели Анастасии Костенко, которая родит ему мальчика уже летом. Однако фанаты Бузовой всё ещё не могут успокоиться.

Недавно же Дмитрий опубликовал в своём Instagram фото со своей матерью. Это был просто снимок, но поклонники Бузовой начали писать свои гневные комментарии, хотя некоторые всё же восхищались трогательным фото.

Среди комментариев было много странных фраз о том, что мать Тарасова скажет «менять баб хоть по сто раз», что женщина плохо воспитала своего сына, что Ольга Александровна настраивает футболиста против внучки, что она «ликвидировала Ольгу» и была в этом недальновидна». В общем было много негатива.

Раньше СМИ заявляли, что после расставания Бузова хотела не выпускать грустные песни, а помириться с возлюбленным через свекровь. Ольга всегда старалась устроить для женщины праздник. Но фанаты всё же уверены, что причиной раздора стала именно мать футболиста.