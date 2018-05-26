Киркоров продолжает срывать хайп на «синем»

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Певец показал, как Тимати во время съёмок осваивал скейтборд, а также катал Киркорова в тележке из супермаркета.

Несмотря на то, что с момента выхода скандального клипа Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» прошёл уже месяц, сам исполнитель продолжает «срывать хайп», публикуя в своём Instagram бекстейдж со съёмок ролика. На этот раз певец разместил на странице видео работы над эпизодом на подземной парковке с участием рэпера Тимура Юнусова, более известного, как Тимати, сыгравшего здесь многодетного кавказского отца. Киркоров показал, как в перерывах между съёмками приглашённый гость осваивает скейтборд, а также катает его на тележке из супермаркета. Автор «синего» поблагодарил рэпера за участие в клипе, отметив его чувство юмора и самоиронии.

Ранее Киркоров раскрыл секрет, кто придумал «синий» клип. Также мы сообщали, что после публикации нашумевшего видео в сети появилась петиция с требованием лишить певца звания Народного артиста России.