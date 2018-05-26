Появилось видео с фотосессии ростовчанки Татьяны Котовой для MAXIM

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Бекстейдж со съёмок певицы и модели Татьяны Котовой на своей странице опубликовал фотограф Олег Зотов.

Видео с эротической фотосессии ростовчанки Татьяны Котовой для майского выпуска популярного мужского журнала MAXIM появилось накануне в сети. На кадрах запечатлена работа над снимками, в том числе показан этап подготовки девушки к съёмкам. Здесь видно, как Татьяна располагается перед объективом в разных позах, пытаясь предстать в наиболее привлекательном и сексуальном виде. Первым в сеть данное видео выложил фотограф Олег Зотов, который работал над фотографиями Котовой для MAXIM. Мастер уточнил, что съёмки проводились в Испании.

Ранее мы писали, что в ТОП-100 моделей MAXIM попали сразу три девушки из Ярославля. Заявки на участие в рейтинге девушки начали подавать ещё в феврале.