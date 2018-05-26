«Было судьбой предрешено»: Максим Галкин с трёх лет знал свою жену

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Артист опубликовал уникальную архивную фотографию с молодой примадонной. Максим Галкин признался, что судьбой было предрешено, чтобы его родители познакомились с Аллой Пугачёвой еще в 1979 году в ГДР и лично знали будущую жену сына.

Родители юмориста были влиятельными жителями ГДР. А потому, после концерта примадонны они были приглашены на ужин со звездой. Максим Галкин опубликовал на своей странице уникальное архивное фото и прокомментировал его: «Фотобомба из прошлого. 1979 год ГДР. Мои родители на ужине с Аллой» На снимке Алла Пугачева изображена вместе с его мамой Натальей Григорьевной и отцом Александром Александровичем.

Филипп Киркоров поспешил иронично заметить, что мужа Аллы Пугачёвой тогда ещё и в проекте не было, однако фотография была сделана в 1979, когда певец уже родился и ему было около трёх лет. Подписчики предположили, что так было судьбой предрешено, ведь его родители могли присмотреться к невестке ещё с того вечера.

Напомним, что 69-летняя Алла Пугачёва и 41-летний Максим Галкин живут душа в душу уже около 13 лет, а встречаться начали более 18 лет назад. У пары есть замечательные дети Гарри и Елизавета, которые часто радуют поклонников звёздных родителей на фотографиях и видео в Instagram.