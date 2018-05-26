Харви Вайнштейн не признал себя виновным в сексуальных домогательствах

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Голливудский кинопродюсер опроверг обвинения в изнасиловании I и III степени, рассказал прессе его адвокат.

"Мистер Вайнштейн всегда подчеркивал, что не вступал в половой контакт с кем-либо без предварительного согласия. Сегодняшнее разбирательство не изменило его позицию. Кинопродюсер не признал себя виновным в сексуальных домогательствах, продолжая рассчитывать на оправдательный приговор», - заявил юрист голливудского скандалиста.

С октября прошлого года десятки женщин обвинили Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Как итог, кинопродюсера уволили из его же компании, исключили из Академии киноискусств и наук США, а накануне взяли под стражу.

Брошенный женой и отвергнутый коллегами подозреваемый оперативно вернулся на свободу, благодаря залогу в $1 млн. На Вайнштейна нацепили электронный браслет, не позволяющий ему покидать пределы штатов Коннектикут и Нью-Йорк. К слову, несмотря на непризнание инкриминируемых обвинений, скандалист добровольно сдался полиции. В следующий раз суд соберется для рассмотрения дела Харви 30 июля.

Внушительная часть обвинений против Вайнштейна строится на показаниях певицы Люсии Эванс. На момент предполагаемого преступления потерпевшей был 21 год. Кинопродюсер познакомился с молодой девушкой в ночном клубе, решительно пригласил ее к себе в офис, попытавшись изнасиловать, по ее словам.