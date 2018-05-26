Ники Минаж рассказала об отношениях с Эминемом

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34-летняя исполнительница Ники Минаж рассказала о том, что встречается с Маршаллом Мэтерсом, известным многим под творческим псевдонимом Эминем. Эта новость шокировала её поклонников, которые сразу стали искать подтверждение слов певицы.

На странице Минаж в Instagram появилась публикация, в которой она сообщила о выходе новой музыкальной композиции. В видео, прикрепленном к записи, она даже исполнила несколько строчек с песни «Big Bank», которою записала совместно с YG, 2 Chainz и Big Sean. Но поклонники обратили внимание не на то, что композиция появилась в общем доступе. В тексте песне, а также в самой записи Ники несколько раз упоминает Эминема, а также его другие псевдонимы, как Slim Shady или EM.

Заявление певицы настолько поразило поклонников, что один из них решил спросить Минаж напрямую. В комментариях исполнительница ответила коротким «да», что вызвало новую волну удивлений. Фанаты решили задать подобный вопрос и Маршаллу, обратившись к нему в социальных сетях, однако рэпер никак не прокомментировал данное заявление со стороны Ники.