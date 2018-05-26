Сергей Шнуров в стихах выразил эмоции от развода с женой

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Стихотворение было стандартным для стиля лидера группы «Ленинград», в нём было много мата и нецензурной брани, в отличие от предыдущего поста, где певец заявил общественности, что расстаётся с супругой. Сейчас же в своей работе артист винит себя в случившемся, и заявляет, что он «есть – кто есть».

На своей странице в Instagram популярный певец и лидер группы «Ленинград» написал очередной стих, посвящённый разводу с женой. Он появился сразу в следующем посте, после поста с заявлением о расставании.

Само стихотворение сделано в типичном для Сергея Шнурова стиле, то есть там конечно есть нецензурная брань, но многие именно за это и любят артиста.

В стихах Шнуров выразил свои эмоции от развода с женой, он заявляет, что ему «больно» и он «ранен или убит», но он «рад, что ярко». Затем он заявляет, что подумает над ошибками и о том, что «потерял свою мечту».

Прочитать полную версию стихотворения Сергея Шнурова можно на его официальной странице в Instagram.