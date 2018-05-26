Нежданчик перед финалом: Егор Крид позвал на шоу «Холостяк» новую участницу

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Популярный певец заявился в дом «Песен» на ТНТ, предложив посоревноваться за его сердце разведенной матери из Казахстана Назиме Джанибековой.

Шоу «Холостяк» приближается к завершению. Пока миллионы фанатов проекта гадают, кого же из троицы Дарьи, Виктории и Галины выберет главный герой, Егор Крид подкинул нежданчик перед финалом. В доме «Песен» на ТНТ звездному певцу приглянулась Назима Джанибекова. Услышав рэп в исполнении казашки, холостяк не задумываясь позвал ее на шоу. Не смутило Крида наличие у девушки статуса разведенки и дочери от неудачного брака.

Потенциально новую участницу «Холостяка» может заманить на шоу любовь певца к детям. Егор неоднократно подчеркивал свою симпатию к малышам, познакомившись на проекте с сыном Виктории Коротковой.

Назима Джанибекова сейчас же мечтает об одном – переехать из Казахстана в Москву.