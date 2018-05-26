Гуф с Айзой начали разборки из-за ребёнка под откровенным фото

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Недавно бывшая жена популярного рэпера опубликовала в своём Instagram фото, на котором она была запечатлена полуобнажённой. Подписчики конечно же пришли в восторг от увиденного, как и сам экс-возлюбленный женщины.

Вообще Айза решила под откровенным фото порассуждать на тему женской дружбы. Сама же женщина заявила, что опубликовала «свой зад», чтобы привлечь к посту внимание. Но здесь комментарий решил написать экс-возлюбленный Айзы.

Вообще Гуф с Айзой очень часто устраивают в Сети публичные разборки из-за ребёнка. То ли они делают это ради популярности, то ли им действительно нравится выставлять на всеобщее обозрение фанатов свои личные вопросы. Зачастую предметом их спора становится общий сын Сэм. Некоторые фанаты считают, что Гуф не платит алименты, а мама мальчик сама против общения его с отцом.

Сейчас же в своём посте Айза написала, что для неё понятие женской дружбы очень размыто, но кто-то доказывает, что она действительно есть. Сама же женщина уверена, что настоящей женской дружбы не бывает, но у неё есть подруги, с которыми она общается уже около 20 лет. Они конечно могут находить и других знакомых, но тайны доверяют только друг другу.

Гуф под откровенным фото написал, что мол хотел сначала пошутить, но подумал, что ему ещё стоит увидеть ребёнка, поэтому не будет ничего писать. На это Айза решила спросить: «Ты ни одну публикацию с моим участием не пропускаешь?». На такие слова Гуф сделал очень громкое заявление о том, что он будет «любить» экс-супругу, когда «даже «будет на небе», и его комментарий самый нормальный из всех.

Гуф с Айзой расстались около 5 лет назад, но спорят до сих пор. Рэпер высмеивает нового избранника женщины в песнях, а Анохина рассказывает в шоу о семейных проблемах, которые создавал исполнитель.