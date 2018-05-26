Собчак призвала Шнурова и Матильду помириться на ПМЭФ-2018

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На Аптекарском острове во время выступления рок-группы «Ленинград» провалившийся «кандидат против всех» выхватила микрофон, попытавшись публично склонить фронтмена к перемирию с пока еще женой Еленой Мозговой.

«Бабы! Смотрите у меня! Ну, а ты все про себя знаешь! Сейчас я кое-что скажу, а вы все за мной будете повторять! Мирись с Матильдой!» - призвала Ксения Собчак Сергея Шнурова.

Присутствующая на концерте в рамках ПМЭФ-2018 публика отреагировала неодобрительным гулом на выходку скандальной телеведущей. Ответка фронтмена «Ленинграда» не заставила себя долго ждать.

«Ксюша, предвыборная программа теперь в другом месте, с другим антуражем, и с другим кандидатом», - успокоил вокалист Собчак.

Униженная телеведущая обняла Шнурова, в спешке покинув сцену. Примечательно, перед концертом на Аптекарском острове Ксения Анатольевна вместе с Матильдой посетили презентацию фильма о жизни Анатолия Собчака (отца провалившегося «кандидата против всех»). Видимо, поговорив по-женски с Еленой Мозговой, Собчак во что бы то ни было решила вынудить звездных пока еще супругов помириться.

Новость о разводе Шнурова и Матильды взорвала информационное пространство накануне. О распаде 8-летнего брака сообщил в своем Instagram-аккаунте сам фронтмен «Ленинграда». Певец попросил СМИ не делать из его заявления сенсацию, однако итог говорит сам за себя. Сейчас в комментариях под фото Шнурова развернулась настоящая фанатская битва за сердце кумира.