Сябитова о разводе Шнурова: расставанье - это маленькая смерть

Вчера, 23:14

Сваха отказалась искать новую жену для лидера группировки "Ленинград". Сябитова считает, что Шнуров уже не молодой и ему будет очень сложно найти себе достойную женщину, которая смогла бы заменить в его жизни Матильду.

Российский шоу-бизнес поразила новость о разводе Сергея и Матильды Шнуровых. Расставание звезд прокомментировала близкая подруга семейства Роза Сябитова.

«Честно говоря, я в шоке от такого известия. Сергея я хорошо знаю, мы с ним были в нескольких проектах, его супругу я знаю меньше, но знакома, общалась несколько раз. Их семью я люблю и уважаю. Вообще, правду говорят, что развод, как расставанье маленькая смерть. Поэтому искать сейчас кого-либо им обоим это совершенно бессмысленное занятие. Своих не бросают, и коней на переправе не меняют. Я не знаю, что там произошло, но очень рассчитываю на то, что они всё-таки помирятся. Поэтому пока никого ему искать не буду, это точно. В такой сложный период их лучше не трогать», - так Сябитова высказалась о разводе Шнурова.

Знакомые лидера группы "Ленинград" считают, что распад такой крепкой семьи не уходит из сердца бесследно, да и вряд ли музыкант начнет так скоро искать новую любовь.

Сама же Матильда потрясена ситуацией в своей семье, об этом она сообщила в Instagram. Поклонники пары уже начали раздел их совместного имущества. Фанаты гадают, кому после развода достанется ресторан CoСoCo. Пользователи соцсетей шокированы новостью о разводе Сергея Шнурова и Матильды. Многие считали, что их семья это эталон верности и любви, сейчас же этот "замок счастья" рухнул.