Сябитова о разводе Шнурова: расставанье - это маленькая смерть

Сваха отказалась искать новую жену для лидера группировки "Ленинград". Сябитова считает, что Шнуров уже не молодой и ему будет очень сложно найти себе достойную женщину, которая смогла бы заменить в его жизни Матильду.
Российский шоу-бизнес поразила новость о разводе Сергея и Матильды Шнуровых. Расставание звезд прокомментировала близкая подруга семейства Роза Сябитова.
Знакомые лидера группы "Ленинград" считают, что распад такой крепкой семьи не уходит из сердца бесследно, да и вряд ли музыкант начнет так скоро искать новую любовь.
Сама же Матильда потрясена ситуацией в своей семье, об этом она сообщила в Instagram. Поклонники пары уже начали раздел их совместного имущества. Фанаты гадают, кому после развода достанется ресторан CoСoCo. Пользователи соцсетей шокированы новостью о разводе Сергея Шнурова и Матильды. Многие считали, что их семья это эталон верности и любви, сейчас же этот "замок счастья" рухнул.