Раздел имущества Шнуровых: Поклонники гадают, кому после развода достанется CoСoCo

Вчера, 23:00

Одна из самых крепкий семей в российском шоу-бизнесе ошарашила новостью о своем расставании. Поклонники после бурного обсуждения звездного разрыва начали разделять имущество бывших влюбленных.

Семья еще не начала раздел имущества, а фанаты Сергея Шнурова и его жены Матильды уже задались вопросом, кому после развода достанется ресторан CoСoCo, который пара открыла в 2012 году. Хоть ресторанный бизнес не является основным источником дохода семейства Шнуровых, он приносит не плохую прибыль. Лидер группы "Ленинград" рассказал фанатам, что они с Матильдой решили развестись, при этом экс-влюбленные решили остаться друзьями.

Женщина на своей странице в Instagram также отметила это событие.

Матильда Шнурова разместила на своей странице снимок, где она находится в компании Ксении Собчак. В комментарии жена Сергея Шнурова написала, что ей тяжело думать и говорить о том, что произошло в их с мужем личной жизни. Кстати, причину развода супруги Шнуровы от общественности скрывают.

Тем временем фанатки Шнурова устроили охоту за его сердцем в комментариях под постом, где музыкант сообщил о разводе. Девушки пытаются всеми силами привлечь внимание завидного будущего холостяка.