Сегодня, 21:46

Поклонницы не могут сдержать радости из-за того, что солидный лидер "Ленинграда" теперь практически холостой. Девушки пытаются всячески привлечь внимание Шнурова к своей персоне в комментарии под фото, где музыкант написал о расставании с женой.

Фанатки на перебой пытаются привлечь внимание Шнурова к себе, однако один из пользователей раскрыл истинные намерения красавиц, которые хотят стать новыми избранницами лидера группы "Ленинград". Он заявил в комментарии, чтобы девушки активнее изображали горе, которое они якобы испытывают из-за развода кумира. Также комментатор отметил, что среди поклонниц большая конкуренция, и вообще не факт, что кому то из них повезет. Однако девушки устроили "бойню" за сердце Шнурова после информации о разводе.

Сегодня Сергей Шнуров открыто рассказал подписчикам в Instagram, что они решили развестись с супругой Матильдой. Музыкант призвал СМИ не лезть в их души, а поклонников принять все как есть.