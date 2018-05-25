«Уникальная девочка»: Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с днем рождения

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25 мая 47-й день рождения отмечает «самая стильная артистка и женщина» Кристина Орбакайте. Звездная мама и коллеги по шоу-бизнесу через Instagram поздравили именинницу.

«Мою удивительную девочку,уникальную и самую стильную артистку и женщину поздравляю с днем рождения! Каждый день моей жизни наполнен счастьем от осознания того, что у меня такая дочь. Счастья тебе», - трогательно поздравила Алла Пугачева Кристину Орбакайте.

Весь день «уникальная девочка» принимает поздравления с днем рождения от коллег по шоу-бизнесу. Неприятный осадок у певицы может остаться от поздравления Игоря Николаева, опубликовавшего в Instagram «страшный», по мнению фанатов, снимок Орбакайте. Несмотря на рекомендации подписчиков сменить фото, исполнитель не стал ничего менять.

Не прошел мимо торжества Орбакайте бывший ухажер ее звездной матери Филипп Киркоров. В своем поздравлении поп-король едва не забыл, у кого именно сегодня день рождения, адресовав большую часть теплых слов и поздравлений в адрес Пугачевой.