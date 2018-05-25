Белла Торн похвасталась волосатыми подмышками

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Фанаты 20-летней американской актрисы уже привыкли, что их кумир частенько провоцирует обсуждение собственной персоны благодаря скандальным выходкам. На этот раз знаменитость даже не пришлось выслеживать – она сама продемонстрировала бурную растительность на теле.

Белла Торн появилась в Нью-Йорке, когда направлялась по делам и в это же время похвасталась своими волосатыми подмышками перед камерами репортеров. Актриса намерено подняла руку, когда увидела, что находится под прицелами камер. Журналистам удалось сделать снимки с разных ракурсов, но рассмотреть длинные волосы в подмышечной впадине можно практически на каждом из них.

Актриса Белла Торн неоднократно публиковала в своем микроблоге эротичные снимки, на которых представала полностью голой. Также публика могла наблюдать процесс депиляции бикини, который знаменитость сняла на видео и показала общественности. Возможно, именно в этот момент артистка поняла, что такая болезненная процедура – не для нее.