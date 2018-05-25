Блогер уверена, что Шнуров и Матильда пошутили о разводе для пиара

Фанаты до сих пор не могут поверить, что крепкая семья солиста "Ленинграда" распалась. Это событие сейчас на слуху, и многие начали выражать мнение, что Шнуров и Матильда разыгрывают общественность.
Об этом также заявил один из блогеров. Девушка написала на своей странице в ЖЖ, что музыкант скорее всего пошутил по поводу развода с любимой женой. Ей также стало обидно, что брак искренних и ярких людей вот так может закончиться.
Блогер уверена, что таким образом Шнуров и его супруга Матильда решили "дать огня" поклонникам и хейтерам, а соответственно дополнительно попиариться, а о расставании они сказали не правду. Пользователи соцсетей также надеятся, что Шнуров и Матильда пошутили о разводе для пиара.