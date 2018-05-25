В Сеть слили провокационные фото Кейтл Миддлтон со времен ее бурной молодости

Сегодня, 21:21

Известный фотограф Макс Баттерворт также показал снятых в неприглядном виде британских наследников королевы Гарри и Уильяма. Скандальные изображения были сделаны в ночных клубах и других питейных заведениях, когда знаменитости собирались домой после вечеринок.

В Сеть слили провокационные фото Кейт Миддлтон, и такие кадры сильно заинтересовали публику, ведь сняты они было со времен ее бурной молодости. Тогда еще незамужняя девушка позволяла себе выпить лишнего, а также не особо следила за внешним видом, что и попало на фото. Ее супруг Уильям также засветился, причем на кадрах можно заподозрить, что наследник королевы несколько пьян, либо просто попал на фото в неудачный момент.

Отдельно выделена фотография принца Гарри, который совсем недавно женился на актрисе Меган Маркл, имеющей несколько скандальных историй из прошлого. Член королевской семьи на фото был растрепанным и одетым в наряд, больше напоминающий одежду для бездомных – футболку большого размера и протертые джинсы. В целом, все фото вызвали ажиотаж у публики.