Дмитрий Шепелев разозлил жителей Бурятии шуткой про язык

Сегодня, 20:51

Известный телеведущий серьезно оконфузился после очередной публикации в своем микроблоге. Многие пользователи восприняли такой юмор с негативом, кто-то даже обиделся, а некоторые граждане заявили, что знаменитость деградирует.

Дмитрий Шепелев разозлил отдельных жителей Бурятии, которые успели посетить страницу шоумена в соцсети. Неудачной пользователи назвали публикацию с шуткой про язык, которая сопровождалась тематической видеозаписью.

«Вот я в течение майских праздников время даром не терял, почем зря не чепушил, а делом занимался - учил бурятский. Пожалуйста!»,- подписал публикацию артист.

На видео был продемонстрирован фрагмент одной из передач, для которой ведущий применил обратную перемотку.

Такой юмор и нестандартный подход Шепелева расстроил тех пользователей, которые оказались бурятами. Причиной обиды послужил тот факт, что на видеозаписи невозможно разобрать ни одного слова, чем шоумен намекнул на аналогию с языком жителей Бурятии. Но не всех публикация расстроила, некоторые пользователи посмеялись и похвалили кумира.