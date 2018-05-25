Дмитрий Шепелев разозлил жителей Бурятии шуткой про язык

Известный телеведущий серьезно оконфузился после очередной публикации в своем микроблоге. Многие пользователи восприняли такой юмор с негативом, кто-то даже обиделся, а некоторые граждане заявили, что знаменитость деградирует.
Дмитрий Шепелев разозлил отдельных жителей Бурятии, которые успели посетить страницу шоумена в соцсети. Неудачной пользователи назвали публикацию с шуткой про язык, которая сопровождалась тематической видеозаписью.
На видео был продемонстрирован фрагмент одной из передач, для которой ведущий применил обратную перемотку.
Такой юмор и нестандартный подход Шепелева расстроил тех пользователей, которые оказались бурятами. Причиной обиды послужил тот факт, что на видеозаписи невозможно разобрать ни одного слова, чем шоумен намекнул на аналогию с языком жителей Бурятии. Но не всех публикация расстроила, некоторые пользователи посмеялись и похвалили кумира.