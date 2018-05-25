«Подлые актриски»: В соцсетях раскритиковали «жертв» Вайнштейна

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Актрисы, заявившие о домогательстве со стороны Вайнштейна, попали в немилость после сообщения об аресте продюсера за изнасилование и суде над ним в Нью-Йорке, несмотря на освобождение знаменитости под залог.

В соцсетях активно обсуждают нашумевшую историю с арестом Харви Вайнштейна, обвинённого в изнасиловании актрисы Люсии Эванс, а также «жертв» продюсера, которых пользователи нещадно раскритиковали за их лицемерие. В частности, twitter-аккаунт Vik Basmach напомнил, что женщины, которых якобы он домогался, сперва сделали карьеру в кино, снявшись в его фильмах, а уже затем решили обвинить промоутера в преступлениях против своей сексуальной свободы. Также в блоге задаются вопросом, почему все «жертвы» говорят лишь о домогательствах Вайнштейна. «Подлые актриски», - резюмирует автор. Пользователи раскритиковали женщин, которые "засадили" продюссера и "навесили" на него судимость.

Напомним, продюсер добровольно утром 25 мая пришёл полицию в Нью-Йорке, после чего был отправлен в суд, который отпустил его под залог в $1 млн.

Ранее актриса Роуз Макгоуэн, также обвинявшая его в домогательствах, призналась, что была шокирована, когда узнала о задержании Вайнштейна.