Жена табачного магната считает, что принц Гарри мог бы подарить Маркл кольцо подороже

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На пальце супруги британского принца красуется перстень за 10 тысяч евро, которое украшено аквамарином в 40-60 карат. Но ценность здесь не в деньгах, а в том, что перстень принадлежал матери жениха, известной на весь мир принцессе Диане.

Именно кольцо и стало одной из главных обсуждаемых тем в интернете среди фанатов. Они разделились на два лагеря – одни считали перстень очень символичным подарком, который достался Гарри от его покойной матери, а другие решили, что украшение является «сапфиром черни», вспомнив о неблагородном происхождении Дианы. Среди последних оказалась юная жена табачного магната Алексей Шаповалова модель Ксения Царицына.

Манекенщица в своём Instagram написала, что аквамарин считается прекрасным камнем, который способен изменить цвет. По мнению Ксении, подарок Гарри был прекрасен, но молодой модели почему-то не понятно, почему принц остановил свой выбор именно на нём. Манекенщица уверена, что в коллекции Дианы есть и более дорогие украшения, поэтому принц Гарри мог бы подарить Маркл кольцо подороже. К примеру, Кейт Миддлтон получила от Уильяма кольцо Леди Ди с сапфиром. Поэтому Гарри мог бы подарить перстень Меган Маркл и подороже, а не дарить аквамарин.

Такие размышления хоть и остались не поняты, но стоит отметить, что Ксения получила на помолвку бриллиант в 70 карат. Похожее кольцо было у Элизабет Тейлор и стоило оно около 9 миллионов евро, то есть в 600 раз дороже, чем кольцо Меган Маркл. Царицына же получила перстень в два раза больше, чем у Тейлор, то есть предположительно оно стоит 18 миллионов евро.