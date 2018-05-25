Верка Сердючка не выступает в России из-за страха за жизнь

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Артист Юрий Лоза рассказал, почему Верка Сердючка так боится выступать на концертах в России. Как рассказал певец, Сердючку в России можно будет услышать не скоро.

Лоза уверен, что страх Данилко вполне обоснован. Андрей боится, что после выступления в России, его не впустят в его родную страну. Лоза говорит, что это вполне нормально, так как каждый человек боится за свою жизнь. Певца уже не раз упрекали тем, что он получает много денег в России, поэтому Данилко старается не провоцировать общество. Подчеркивается, что Верка Сердючка не обанкротилась после того, как перестала ездить в Россию на концерты. Дорога для него закрыта в эту страну из-за страха за жизнь. Артист вполне может зарабатывать и в иных местах. К примеру, совсем скоро Данилко выступит в Юрмале по приглашению Лаймы Вайкуле. Данилко очень востребован как в Украине, так и за рубежом. Например, певец приезжает на концерты в Германию очень часто. Это обосновывается тем, что в Европе живет много мигрантов из бывшего СССР. Подчеркивается, что билеты на выступление Верки Сердючки очень дорогие. В Европе их стоимость доходила до 300 евро.