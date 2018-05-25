Бывшая участница "Дома-2" выпрашивает авто у возлюбленного

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Бывшая участница «Дома-2» Елизавета Триандафилиди опубликовала запись, в которой рассказывает о светлых чувствах к своему возлюбленному. Столь неожиданное признание поклонники связали с тем, что пару дней назад сразу несколько звёзд реалити-шоу получили в подарок автомобили от своих супругов.

На странице девушки в Instagram появилась публикация, в красках рассказывающая о том, что она испытывает по отношению к своему возлюбленному. Она признаётся ему в вечной любви и готовности отправиться за ним даже в ад. Свои мысли выразила в стихотворной форме, что несколько удивило её поклонников. Они отметили талант Елизаветы, рассказав о том, что признание заставило их испытать прилив чувств.

Но возможно, что столь яркое признание девушки связано с другими событиями, о которых известно всем поклонникам реалити-шоу «Дом-2». За пару дней сразу несколько звёзд проекта рассказали о презентах, подаренных их мужьями. Нелли Ермолаева стала обладательницей автомобиля марки Lexus, а Анастасию Лисову супруг порадовал новым Mercedes. Некоторым показалось, что именно признанием Елизавета решила выпросить подобный подарок.