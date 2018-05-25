Пригожин жалеет Вайнштейна, обвиняемого в насилии над звездами

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АнжелинаДжоли, Ума Турман, Кара Делевинь и другие известные звезды стали жертвами Вайштейна. Продюсер сдался властям добровольно.

Иосиф Пригожин, в обсуждении с Пятым каналом рассказал, что он очень сожалеет об аресте продюсера. Причиной такой реакции послужили несколько поводов. Пригожин говорит, что когда человек находится в более высоком положении, чем другие, это часто развязывает ему руки. Также случилось и с Харви, он просто почувствовал вседозволенность, рассказал Иосиф. О непозволительном поведении Харви Вайнштейна заявили более 70 женщин. Среди них были и довольно известные личности, как Джоли, Делевинь, Гвинет Пэлтроу. Продюсер может получить срок тюремного заключения более 20 лет. На данный момент расследование по делу Харви еще не окончено. Подчеркивается, что список жертв насильника может возрасти вдвое. Так как есть девушки, которые отказались писать заявление в полицию. Действия мужчины были объявлены нарушением на федеральном уровне.