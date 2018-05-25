Шнурову или Сукачеву достанется роль Бармалея в детской сказке

Сегодня, 18:33

Шнуров начал активно пиариться - сначала разводом, теперь он стал одним из претендентов на главную роль в одноименном музыкальном проекте. Вместе с ним туда пригласили Гарика Сукачева. Оба исполнителя уже дали свое согласие. По словам руководителей компании-инициатора съемок «Кристалл», окончательное решение будет озвучено вскоре.

Сергею Шнурову и Гарику Сукачеву предложили принять участие в съемках одновременно, однако кому именно достанется роль Бармалея в детской сказке, пока не решено. Однако оба артиста замечательно подходят для такого персонажа, и теперь остается ждать окончательного художественного решения, ведь каждый музыкант попробует себя в роли сказочного злодея.

Создатели проекта рассказали, что музыкальная сказка больше рассчитана на детей младшего и среднего возраста, но также прекрасно подходит для просмотра всей семьей. Помимо вышеуказанных знаменитостей в съемках могут принять участие актеры Анатолий Кот и Роман Попов.