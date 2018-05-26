Сергея Шнурова приняли за "обычного питерского бомжа"

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Чтобы ошарашить поклонников, скандальному лидеру группы «Ленинград» потребовались лишь берет, плащ, кроссовки и черные очки.

Недавно в Instagram Сергея Шнурова появилась новое фото в довольно не характерном для скандального исполнителя образе. На снимке он предстал в плаще песочного цвета, берете, кроссовках и солнцезащитных очках, чем вызвал немалое удивление у подписчиков. Шнуров в довольно расслабленной позе стоит на красивом мосту Санкт-Петербурга, медленно раскуривая сигарету.

Фолловеры тут же довольно эмоционально начали высказывать свое мнение касательно очередного модного выбора исполнителя, которого они приняли за «обычного питерского бомжа-интеллигента».

«Ну вообще так питерские бомжи одеваются, а дядя Сережа все равно статный», «Человек из прошлого, супер!», «Так не долго, и Антибиотика может сыграть. Бандитский Ленинград 2018», - долго не могли уняться комментаторы.