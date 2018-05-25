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В частности, звезду не устраивает то, что некому застегнуть платье. Об этом она написала в социальной сети Instagram, снимок оценили более 1,5 тысяч пользователей.

Ольга Орлова опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена в платье длинной до колен и бежевого цвета, а сверху черная крупная клетка. Комментарий к снимку короткий и лаконичный: «Одна из проблем одиночек некому застегнуть платье. Спасибо за помощь моим @avdeev_s и @cashmereandsilk». Благодарности адресованы стилисту Авдееву Сергею и престижному магазину «Кашемир и шелк». Поклонники поняли, что этим постом Ольга Орлова жалуется на одиночество.

Таким образом, Ольга Орлова жалуется на одиночество. Поклонники кинулись успокаивать своего кумира. К примеру, пользователь monika_1_3g написала: «Олечка с сорокой заселитесь) Возраст это цифры. Внешне ты молодая и душой тоже. давай покажите агонь». Другие просто называли артистку красавицей и прекрасной женщиной.