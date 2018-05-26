Ведьма из шоу «Битва экстрасенсов» решила больше не прятать своего новорожденного сына

Сегодня, 05:30

Речь идёт о Виктории Райдос. На своей странице в Instagram ведьма опубликовала пару снимком со своим ребёнком, который родился в начале марта. Победительница 16-го сезона популярной передачи назвала мальчика Захаром.

Раньше звезда из шоу «Битва экстрасенсов» только скрывала лицо малыша. Сейчас же Виктория Райдос решила больше не прятать своего сына, а опубликовать его снимки в интернете.

Виктория подписала фото с новорожденным словами: «Мой кроха. Случала очень по своим малышам. Люблю вас». В комментариях поклонники Райдос устроили настоящую дискуссию, выясняя на кого же похож мальчик больше – на маму или на папу. Однако все также писали в его адрес множество пожеланий.

Для Виктории это уже второй ребёнок. Супружеская пара воспитывает дочь Варвару. Шоувумен рассказывала, что они с мужем Василием детей хоть и воспитывают вместе, но авторитетом для девочки всегда был больше её папа.