Богатство самой дорогой модели шокировало даже FORBES

Сегодня, 17:50

По версии издания, самой высокооплачиваемой моделью мира в этом году стала сестра Ким Кардашьян, 22-летняя Кендалл Дженнер из США.

Издание Forbes шокировало новым рейтингом самых высокооплачиваемых моделей со всего мира. Состояние Кендалл Дженнер в размере 22 миллионов долларов сделало ее самой дорогой моделью, и позволило возглавить данный рейтинг, сдвинув на вторую строчку лидера 2017 года Жизель Бюндхен, которая несмотря на свои 37 лет умудряется ежегодно зарабатывать в данной сфере до 17,5 млн долларов.

Третью строчку топ-10 с доходом в 13,5 миллионов долларов по праву заняла Крисси Тейген, ведущая шоу "Битва фонограмм". Четвертой стала представительница Бразилии Адриана Лима, которая за год получила 10,5 млн рублей.

Пятерку лидеров с доходом в $9,5 млн замыкает Джиджи Хадид, которая неплохо зарабатывает, сотрудничая с такими дорогими брендами как Maybeline, Evian, BMW, Versace и Tommy Hilfiger. Cosmopolitan сообщил, что общее состояние этой супермодели и ведущей из США составляет 13 миллионов долларов.