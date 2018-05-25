Анна Хилькевич удивила подписчиков заурядной внешностью

Сегодня, 18:15

Три подружки-блондинки решили устроить чаепитие, которое закончилось тем, что подписчики Анны Хилькевич удивились странной моде на крашеных блондинок. Некоторые посоветовали знаменитостям перестать ходить к одному и тому же парикмахеру и пластическому хирургу.

Анна Хилькевич, Маша Цигаль и Таня Терёшина устроили девичник, фотографии с которого девушки выложили в социальные сети. Хилькевич тут же попыталась пошутить, что не надо спрашивать, сестры ли они из-за их схожести. Однако подписчики не оценили юмор, сказав, что девушки слишком разной комплекции, чтобы делать такие выводы. Но, несмотря на это, многие отметили другую закономерность. Девушки с разной внешностью выбрали один и тот же стиль прически – блондинистые локоны средней дины. Такой заурядный образ у всех трех знаменитостей заставил подписчиков посоветовать им перестать ходить к одному и тому же пластическому хирургу.

Кроме того, многие поддержали тему того, что звезды сильнее всего поддаются влиянию моды и их дольше всего «не отпускает». Казалось бы, блондинками все девушки были в далеком 2015 году, но тем не менее многие знаменитости такие как сама Хилькевич, Яна Рудковская, Анна Семенович, Валерия и многие другие продолжают поддерживать угасающую традицию.