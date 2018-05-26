Наталья Королёва поделилась секретами своего рациона

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В одном из последних интервью Наташа рассказала, что с детских лет была склонна к полноте, но ей удается избегать лишнего веса с помощью определенных правил в питании.

Многие поклонники певицы восхищаются тем, как ей удается поддерживать свое тело в такой идеальной форме. Развеяв все вопросы, Наталья поделилась секретами своего рациона.

Королёва поделилась тем, что давно перестала употреблять разнообразные молочные продукты и колбасные изделия, поскольку считает, что они больше всего вредят фигуре. Вместо красного мяса певица предпочитает птицу или рыбу, а вместо тостов на завтрак ест овсянку на воде или кашу по рецепту Дюкана.

Наташа говорит, что старается избегать весов и вместо этого интуитивно «чувствует» свой организм и его потребности. Если ей кажется, что она набрала несколько лишних килограмм, исполнительница на время урезает количество сладкого и мучного в своем рационе. Вместо этого она советует употреблять больше фруктов и зелени.

В целом певица явно уверена в себе и своей внешности. Напомним, что осенью она планирует продемонстрировать публике новое юбилейное шоу в Кремле под названием «Ягодка».